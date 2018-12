É mais um contratempo para o plantel do Madeira Andebol SAD. O internacional angolano, Elias António, vai ser operado a uma fractura no pé esquerdo, situação que deverá acontecer ainda esta quinta feira na cidade do Porto.

O andebolista vinha apresentando dificuldades físicas tendo passou inicialmente por um processo de recuperação, que afinal não conseguir resolver a sua lesão. Se tudo decorrer bem só lá para finais de Fevereiro de 2019 é que Elias voltará a entrar em campo.