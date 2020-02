“É verdade que vencemos 3-0, mas rematámos pouco à baliza”, diz o treinador do Marítimo

O treinador do Marítimo, José Gomes, era um homem naturalmente feliz após a vitória verde-rubra diante o Paços de Ferreira, esta tarde, na Madeira, mas ainda assim espera que os seus pupilos sejam mais acutilantes no ataque.

Eis as declarações na íntegra:

“Eu acho que, nós, treinadores, estamos sempre um bocadinho insatisfeitos. Não sei se existe um jogo perfeito. Há uns em que nos aproximamos mais. Acho que podemos fazer mais, estar mais tempo a fazer as coisas certas, mas fomos competentes. Fomos resolvendo os problemas que podiam ser criados pelo Paços de Ferreira e, ofensivamente, fomos sempre criando muitos problemas à linha defensiva do Paços. Alguns deles podiam ter sido aproveitados de melhor forma.

Houve momentos em que, na transição defensiva, demorámos muito a recuperar a bola outra vez, por um ou outro erro de posicionamento. Numa maneira geral, os jogadores foram competentes, abraçaram bem o plano de jogo e colheram algo que já mereciam em jogos anteriores, os pontos pelo trabalho que desempenharam em campo.

Fomos mais consistentes. Fomos competentes nos vários momentos do jogo durante mais tempo. Acho que devemos manter o foco aqui. Nós já fizemos, em vários jogos, coisas bem feitas, mas ainda não tínhamos conseguido colocar tudo no mesmo jogo e prolongar essa qualidade no tempo e é isso que vamos procurar fazer. Manter o que fizemos hoje, ainda durante mais tempo, e, se possível, com mais consistência.

É verdade que vencemos 3-0, mas rematámos ainda pouco à baliza. O 3-0 não nos pode cegar e pensar que está tudo bem, que não está. Temos de construir mais e estar mais vezes próximo da baliza do adversário.

[Festejo no 3-0] A sensação que eu tive, quando foi o golo, foi de que os três pontos já não fogem. Paralelamente a esta questão de estar mais próximo do que podemos fazer, há a questão da tabela classificativa e era muito importante conseguir estes três pontos hoje”.