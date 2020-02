Duas centenas disputam Campeonato da Madeira em natação entre amanhã e domingo

Entre amanhã e domingo o Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal recebem os primeiros Campeonatos da Madeira de 2020 em natação pura.

Destinada aos escalões de infantis, juvenis, juniores e seniores, a competição irá contar com cerca de 200 atletas em representação dos seis clubes madeirenses (CD Nacional, CE ‘O Liceu’, Clube Naval do Funchal, CS Marítimo e Juventude AC) para além da presença de dois atletas estrangeiros, provenientes da Hungria, que aproveitam a sua estada na Madeira para competir.

Estes campeonatos arranca pelas 19h15 de hoje com a realização de nove provas, enquanto no sábado, estão destinadas duas sessões a primeira a ter início pelas 9h15 e a segunda pelas 16h30, numa jornada que conta com uma maratona de provas 17 provas.

Finalmente no domingo terão lugar as derradeiras oito provas do evento, com o início da competição a ter lugar pelas 9h15.

Refira-se que estes campeonatos irão consagrar os novos campeões regionais nas diversas categorias (infantis, juvenis, juniores e seniores).