A dupla de árbitros internacionais madeirenses, Ricardo Fonseca e Duarte Santos acabam de ser nomeados pela Federação Internacional de Andebol para dirigirem os jogos do Grupo da Noruega de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Esta fase realiza-se de 17 a 19 de Abril na Noruega, e onde também estarão as Selecções Nacionais do Brasil, Chile e Coreia do Sul. Mais um grande momento da arbitragem nacional e madeirense em particular.