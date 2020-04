Dragon Force Madeira participa no Campeonato Dragon Force Home Cup

Com a suspensão de todos os campeonatos de formação na Madeira e no resto do país, a Dragon Force resolveu lançar um desafio aos mais novos que estão confinados em casa para evitar o contágio da pandemia Covid-19.

Trata-se do Dragon Force Home Cup, um campeonato disputado à distância, em casa, com recurso às avaliações por vídeo, dividido por jornadas e pontos.

Depois do sucesso do Dragon Force Home Challenge, que contou com 18 desafios, sessões de treino diárias e várias actividades pedagógicas, segue-se a Dragon Force Home Cup, que coloca frente a frente as várias escolas que mantém espalhadas pelo país, com o objectivo de demonstrar qual a que treina mais e melhor em casa. Durante o mês de Abril, cerca de 6000 alunos de 22 escolas de futebol incluindo a escola da Madeira e as escolas de Bogotá (Colômbia) e Valência (Espanha) vão competir durante 11 jornadas, que antecedem a fase final (dois jogos), respondendo às propostas de execução técnica através da gravação dos seus treinos.

Luis Alves, Coordenador da Dragon Force Madeira, referiu que a escola madeirense vai participar em todos os escalões e que ao longo do mês de Abril os jogos vão ter várias jornadas, o que se vai tornar muito aliciante para todos os alunos da escola que vão assim de uma forma diferente poder participar num campeonato “em casa” com três jornadas semanais e onde cada vitória significa 3 pontos.

Como habitual, a equipa com mais golos (neste caso respostas de sucesso aos desafios) ganha três pontos, enquanto a equipa com menos golos não soma pontos e, em caso de empate, atribui-se um ponto a cada equipa.

O formato do campeonato será com as equipas dividias por dois grupos (A e B) e as 11 jornadas vão realizar-se às quartas, sextas e domingos, sempre no intuito de colocar os alunos a treinar individualmente em casa por um objectivo colectivo. Em todas as jornadas haverá a equipa da semana que será constituída pelos alunos que fizerem os melhores treinos, contando com a participação dos mais de 250 atletas inscritos actualmente na Dragon Force Madeira com idades até aos 14 anos e inseridos nos vários escalões.

A página de Facebook Dragon Force será o veículo preferencial de comunicação da Dragon Force Home Cup, publicando os desafios de cada jornada, os resultados, os destaques individuais (o melhor 11 da jornada) e os melhores momentos da semana.

A principal meta deste “campeonato” entre escolas é colocar à disposição dos alunos uma ferramenta de treino atractiva, com a qual possam continuar a desenvolver capacidades e a divertirem-se.

Num momento em que o cenário de quarentena continua a fazer parte das famílias, a Dragon Force continua a apostar em actividades interactivas que podem ser feitas a partir de casa pelos seus alunos.