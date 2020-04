Desportivo das Aves começa a liquidar salários em atraso de Janeiro e Fevereiro

O Desportivo das Aves começou hoje a regularizar os salários em atraso dos futebolistas dos plantéis principal e sub-23 relativos a Janeiro e Fevereiro, confirmou à agência Lusa fonte do último classificado da I Liga.

A administração liderada pelo chinês Wei Zhao cumpriu a promessa feita no sábado, quando se reuniu por videoconferência com jogadores e equipa técnica do clube de Santo Tirso para assumir a liquidação de todos os pagamentos até sexta-feira.

O Desportivo das Aves tinha falhado na quinta-feira a regularização dos ordenados referentes ao período entre Dezembro de 2019 e Fevereiro de 2020, após um prazo adicional de 15 dias indicado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A SAD justificou as dívidas aos atletas e treinadores com a paralisação da actividade económica na China, motivada pela pandemia da covid-19, tendo o processo sido encaminhado para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com os regulamentos, os nortenhos podem perder dois a cinco pontos, face aos 13 que somaram em 24 jornadas, nove abaixo da zona de salvação, numa altura em que a I Liga está suspensa por tempo indeterminado, devido ao novo coronavírus.

Para atenuar os efeitos financeiros da paragem, o Desportivo das Aves ainda aguarda que seja definido um acordo generalizado entre os primodivisionários, pelo que continuará pendente a regularização dos ordenados de Março, que venceram no domingo.

Certo é que o guarda-redes francês Quentin Beunardeau estava vinculado até junho de 2022 e tornou-se na terça-feira o primeiro jogador a rescindir unilateralmente com os nortenhos, evocando os últimos três meses de salários em atraso.

Apesar de os avenses não terem recebido a carta de rescisão, fonte do Desportivo das Aves adiantou à Lusa que também liquidados foram os dois primeiros vencimentos do ano ao antigo internacional pelos escalões jovens das seleções francesas.

Os pupilos de Nuno Manta Santos mantêm-se em casa, com planos de treino individuais, e vão estar de férias até 27 de Abril, numa decisão acordada na terça-feira entre o plantel e a administração da SAD, antecipando uma possível conclusão da temporada no Verão.