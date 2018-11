Cristiano Ronaldo e José Mourinho “unidos” nos parabéns ao Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal encerrou na terça-feira as celebrações do seu 108.º aniversário com uma gala no Fórum Municipal de Setúbal que contou com mensagens de vídeo enviadas por Cristiano Ronaldo e José Mourinho.

O jogador da Juventus, amigo de longa data de José Semedo, que foi distinguido com o prémio jogador do ano, felicitou o médio vitoriano.

“Quero mandar-te um grande abraço, irmão, por teres ganhado o prémio de melhor jogador do ano. És da família e fico mesmo bastante honrado por teres ganhado esse grande prémio do grande Vitória”, elogia numa mensagem divulgada em vídeo.

Cristiano Ronaldo confessou que segue com atenção o emblema setubalense, ao qual deu os parabéns.

“Aproveito também para dar um grande abraço a todos os jogadores e ao Vitória pelos seus 108 anos. Espero que possam continuar. É um clube de que gosto muito e acompanho, obviamente, também pelo meu irmão que está aí a jogar. O Vitória sempre foi um clube que eu gostei. Muitos parabéns”, referiu.

Acompanhado pelos adjuntos Silvino Louro e Ricardo Formosinho, José Mourinho, treinador da equipa inglesa Manchester United, também enviou uma mensagem vídeo ao clube, de que é sócio desde o dia em que nasceu.

“Boa noite a todos, aqui dos vitorianos de Manchester. Um grande abraço a todos nós vitorianos e muitos e muitos anos de vida e de história ao nosso Vitória neste 108.º aniversário. Um grande abraço para todos”, afirmou o treinador.

Na gala em que estiveram presentes 600 pessoas, entre elas o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, o presidente do emblema sadino, Vítor Hugo Valente, mostrou-se ambicioso na hora de apontar as prioridades do clube.

“Queremos a estabilização do clube a nível económico e financeiro, mantê-lo na I Liga e projetar novos caminhos e objetivos, que são colocar o Vitória naquilo que foi o seu passado, um passado que todos reconhecem brilhante no futebol português e lutar pelos lugares que dão acesso à Europa. Lá chegaremos. É o nosso sonho, com esforço de todos, o sonho vai passar a ser realidade”, disse aos jornalistas.

Na noite em que o clube distinguiu atletas, treinadores e dirigentes que se destacaram no último ano nas diferentes modalidades, foi premiado no futebol profissional o defesa André Sousa como jovem jogador do ano.

Sandro Mendes, ex-capitão e atual diretor desportivo do clube, e Carlos Cardoso, antiga glória das décadas de 1960 e 1970 e ex-treinador, receberam prémios de reconhecimento e mérito.