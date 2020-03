Covid-19 ameaça campeonatos

A Liga Portuguesa de Futebol está a avisar os clubes para a possibilidade dos jogos dos campeonatos profissionais serem adiados ou então serem realizados à porta fechada, apurou o DIÁRIO junto de Marítimo e Nacional. Uma hipótese que ganha força com a recomendação deixada ontem pelo Governo português, ao sugerir a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

Os jornais desportivos de hoje abordam o assunto. O Jogo revela que o vírus põe jornada em risco e que Pedro Proença tem hoje reunião decisiva no Ministério da Administração Interna. A Bola títula ‘Liga em suspenso: Covid-19 deve obrigar ao adiamento do campeonato ou a jogos à porta fechada’ e no Record lê-se que ‘Jogos adiados ou à porta fechada em Portugal: Futebol pode parar” e que a Liga decide nas próximas horas.

A jornada deste fim-de-semana, a 25.ª tem os seguintes jogos:

Sexta-feira (13 março)

Rio Ave FC-P. Ferreira, 20.30 horas

Sábado (14 março)

Portimonense-Gil Vicente, 15.30 horas

Marítimo- Vitória FC, 15.30 horas

Benfica-Tondela, 18 horas

Vitória SC- Sporting, 20.30 horas

Domingo (15 de março)

Santa Clara-Braga, 15 horas

Aves vs Belenenses, 15 horas

Boavista vs Moreirense, 17.30 horas

Famalicão vs FC Porto, 20 horas

Até ontem, tanto a Liga como a Federação, mantinham silêncio sobre o caso, embora dando sinais de normalidade. Houve mesmo uma atribuição dos dias e dos horários dos jogos para as próximas jornadas, quando a nível internacional estão a ser canceladas e adiadas várias provas desportivas, bem como algumas interrompidas, face ao surto de Covid-19.

Sabe-se que o clássico entre o FC Porto e o Sporting vai disputar-se a 2 de Maio, às 20h30. Segundo a informação divulgada pelo organismo que regula o futebol profissional português, o jogo grande da 32.ª jornada vai disputar-se a um sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na corrida ao título, na qual o FC Porto tem um ponto de vantagem sobre o Benfica, os ‘dragões’ jogam por quatro vezes antes das ‘águias’, enquanto estas o fazem por três vezes.

O calendário hoje revelado estipula ainda que a 30.ª das 34 jornadas da I Liga vai realizar-se a meio da semana, de 21 a 23 de abril, entre terça e quinta-feira.

A divulgação do calendário entre as 27.ª e 33.ª jornadas foi possível devido ao facto de já não haver equipas portuguesas nas competições europeias.

Como ditam os regulamentos, a 34.ª e última jornada será disputada à mesma hora, excetuando os encontros entre equipas cujos desempenhos não tenham influência nas contas do título, competições europeias e subidas/descidas de divisão.

Programa da 27.ª jornada:

- Sábado, 04 abr::

Santa Clara - Portimonense, 15:30.

Paços de Ferreira - Belenenses, 15:30.

Vitória de Guimarães - Moreirense, 18:00.

Famalicão -- Sporting de Braga, 20:30.

- Domingo, 05 abr:

Boavista - Vitória de Setúbal, 15:00.

Marítimo - Gil Vicente, 15:00.

Sporting - Tondela, 15:00.

Aves - FC Porto, 17:30.

Rio Ave - Benfica, 20:00.

Programa da 28ª jornada:

- Sexta-feira, 10 abr:

Gil Vicente - Aves, 15:30,

Tondela - Paços de Ferreira, 15:30.

Moreirense - Famalicão, 18:00.

Belenenses -- Sporting, 20:30.

- Sábado, 11 abr:

Sporting de Braga -- Vitória de Guimarães, 15:30.

Portimonense -- Marítimo, 15:30.

Vitória de Setúbal - Rio Ave, 18:00.

Benfica - Santa Clara, 18:00.

FC Porto -- Boavista, 20:30.

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 abr:

Sporting - Gil Vicente, 19:00.

Rio Ave -- Sporting de Braga, 21:00.

- Sábado, 18 abr:

Boavista - Santa Clara, 15:30.

Aves - Moreirense, 15:30.

Marítimo -- Benfica, 17:15.

Paços de Ferreira - FC Porto, 20:30.

- Domingo, 19 abr:

Belenenses - Tondela, 15:00.

Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal, 15:00.

Famalicão - Portimonense, 17:30.

Programa da 30.ª jornada:

- Terça-feira, 21 abr:

Moreirense -- Sporting, 19:00.

Santa Clara - Marítimo, 21:00.

Sporting de Braga - Aves, 21:00.

- Quarta-feira, 22 abr:

Vitória de Setúbal - Paços de Ferreira, 19:00.

FC Porto - Belenenses, 19:00.

Tondela - Famalicão, 21:00.

Gil Vicente - Rio Ave, 21:00.

Benfica - Boavista, 21:00.

- Quinta-feira, 23 abr:

Portimonense -- Vitória de Guimarães, 20:15.

Programa da 31.ª jornada:

- Sábado, 25 abr::

Sporting - Santa Clara, 18:00.

Paços de Ferreira -- Sporting de Braga, 20:30.

- Domingo, 26 abr:

Boavista - Marítimo, 15:00.

Belenenses -- Moreirense, 15:00.

Aves - Vitória de Setúbal, 17:30.

Tondela - FC Porto, 17:30.

Famalicão - Benfica, 20:00.

- Segunda-feira, 27 abr:

Rio Ave - Portimonense, 19:00.

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 21:00.

Programa da 32.ª jornada:

- Sábado, 02 mai:

Marítimo - Rio Ave, 15:30.

Santa Clara - Aves, 15:30.

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00.

FC Porto - Sporting, 20:30.

- Domingo, 03 mai:

Gil Vicente - Tondela, 15:00.

Portimonense -- Boavista, 15:00.

Moreirense - Paços de Ferreira, 15:00.

Sporting de Braga - Belenenses, 17:30.

Vitória de Setúbal - Famalicão, 20:00.

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 mai:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 20:30.

- Sábado, 09 mai:

Paços de Ferreira - Portimonense, 15:30.

Rio Ave - Santa Clara, 15:30.

Tondela -- Sporting de Braga, 18:00.

FC Porto - Moreirense, 20:30.

- Domingo, 10 mai:

Belenenses - Gil Vicente, 15:00.

Famalicão - Boavista, 15:00.

Aves - Benfica, 17:30.

Sporting - Vitória de Setúbal, 20:00.