Costinha é o Treinador do Ano

Costinha foi eleito Treinador do Ano na cerimónia dos prémios Coca-Cola European Partners Portugal - uma parceria com o DIÁRIO - que decorreu esta tarde no Hotel Baía Azul.

No ano em que conduziu o Nacional à I Liga, Costinha vê reconhecido, uma vez mais, o trabalho que tem desenvolvido com o plantel alvinegro, tendo agora a missão de alcançar uma época tranquila no escalão principal do futebol português. Este foi um dos prémios divulgados durante a gala desta tarde.

Telma Encarnação é a Atleta Revelação do Futebol Feminino. A jovem jogadora do Marítimo, já internacional A por Portugal, assumiu papel importantíssimo na caminhada verde-rubra rumo à I Divisão, um feito até então inédito na história do futebol feminino madeirense.

Já o Clube Futebol Carvalheiro, presidido por Pedro Araújo, foi distinguido como o Projecto Desportivo do Ano na cerimónia dos prémios Coca-Cola European Partners Portugal, esta tarde, no Funchal.

O evento foi o culminar da época desportiva 2017/2018, nas diversas competições de futebol e futsal que o DIÁRIO acompanha, tanto a nível nacional, como regional.

Os vencedores dos diferentes prémios são os seguintes:

I LIGA

JOGADOR MAIS REGULAR: Zainadine (Marítimo)

MELHOR EM CAMPO: Rodrigo Pinho (Marítimo)

MELHOR MARCADOR: Joel Tagueu (Marítimo)

II LIGA

JOGADOR MAIS REGULAR: Christian (Nacional)

MELHOR EM CAMPO: Luan Santos (União)

MELHOR MARCADOR: Ricardo Gomes (Nacional)

CAMPEONATO DE PORTUGAL

JOGADOR MAIS REGULAR: Carlos Daniel (Marítimo B)

MELHOR EM CAMPO: Carlos Daniel (Marítimo B)

MELHOR MARCADOR: Miguel Fidalgo (Camacha)

CAMPEONATO DA DIVISÃO DE HONRA REGIONAL DE FUTEBOL

MELHOR EM CAMPO: Luís Filipe (Xavelhas), Jair Monteiro ‘Yanick’ (Marítimo C) e Júlio Jacinto (Santacruzense)

MELHOR MARCADOR: Emanuel Tavares (1.º de Maio)

CAMPEONATO DA DIVISÃO DE HONRA REGIONAL DE FUTSAL