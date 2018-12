Costinha avisa que Desportivo de Chaves não vai passear à Madeira

O treinador do Nacional, Costinha, alertou hoje os seus jogadores, que o Desportivo de Chaves não vai passear à Madeira, no jogo de domingo, a contar para a 14.ª jornada da I Liga de futebol.

“Se pensarmos que vêm à Madeira para passear, estaremos a dar-lhes um a vantagem e nós não queremos isso. Vamos ser sérios e competitivos, porque queremos vencer em casa e para que isso aconteça teremos que ser uma equipa muito aplicada”, afirmou o treinador.

Costinha elogiou a formação transmontana, que ocupa o 18.º e último lugar da I Liga, com sete pontos, menos seis do que os insulares, que seguem no 13.º posto.

“Vamos defrontar uma boa equipa que tem bons jogadores, sem pensar que o adversário está no último lugar. Vamos olhar para o Chaves que tem um conjunto de jogadores com qualidade, que vai procurar também fazer o seu jogo, imprimindo velocidade na frente e a fazer as suas interligações com os alas”, referiu.

O treinador dos madeirenses assinalou as melhorias exibicionais nos últimos jogos, destacando a visita ao Sporting, na 13.ª ronda, apesar da derrota por 5-2.

“Foi uma derrota atípica, na qual sofremos três golos de bola parada e dois de bola corrida. Estivemos bem no jogo e, em certos momentos, os detalhes determinaram o desfecho da partida, mas fomos muito competitivos, ambiciosos e, em termos de mentalidade, fomos muito fortes”, assinalou.

Costinha reconheceu que a sua equipa está “cada vez mais próximo” do que pretende, considerando-a mais perto de regressar às vitórias, após a derrota no terreno dos ‘leões’ e o empate caseiro frente ao Boavista (0-0).

“O que nós queremos é fazer um bom jogo, porque quando se joga bem estamos mais perto do caminho da vitória, se juntarmos a isso uma boa eficácia, as coisas acabam por ser bem-sucedidas”, rematou o técnico, salientando a importância de vencer os jogos disputados em casa.

O Nacional, 13.º classificado com 13 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 18.º e último com sete, no domingo, às 15:00, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.