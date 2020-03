Confira as classificações da 1.ª Etapa Brisa Circuito Regional de Surf Esperanças da Madeira

A praia de Machico recebeu, no passado domingo, a 1.ª Etapa Brisa Circuito Regional de Surf Esperanças da Madeira. Na prova, organizada pelo LCM/ASRAM com o apoio da BRISA, CMM, DRJD e AMDPT, participaram cerca de 24 jovens surfistas.

Com ondas a rondar 1 metro e vento ‘off shore’, a competição teve inicio por volta da 9 horas, começando pelos quatro finais de Sub 18. Seguram-se as meias-finais Sub 16, meias-finais sub 18 e, depois, as finais Sub 12, 14, 16 Feminino,16 Masculino, 18 Feminino e 18 Masculino.

Por volta das 14 horas deu-se inicio à cerimónia de entrega de prémios.

Confira aqui as classificações finais:

Sub 12

1. António Marques (ASCC)

2. António Fernandes (CNF)

2. Pedro Soares (CNF)

Sub 14

1. António Marques (ASCC)

2. António Fernandes (CNF)

3. Guilherme Domingues (CNF)

Sub 16 F

1. Madalena Fernandes (CNF)

2. Júlia Freitas (CNF)

3. Madalena Freitas (CNF)

Sub 16 M

1. Nilton Freitas (LCM)

2. Martim Antunes (CNF)

3. Francisco Soares (CNF)

Sub 18 F

1. Verónica Silva (CNF)

2.Madalena Fernandes (CNF)

3. Joana Gonçalves (CNF)

Sub 18 M

1. Tomás Lacerda (CNF)

2. Nilton Freitas (LCM)

3. Gonçalo Abreu (CNF)