Comitiva do Madeira SAD retida no Aeroporto

O plantel do Madeira Andebol SAD que hoje pelas 11h35 (voo Tap 1692) deveria ter rumado até Lisboa, onde actua pelas 18h30 em casa do Benfica, ainda se encontra do aeroporto internacional da Madeira.

As condições atmosféricas que neste momento se fazem sentir, concretamente a falta de visibilidade, fizeram com que o voo vindo de Lisboa divergisse para o Porto Santo, onde ainda se encontra.