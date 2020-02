Clube Naval do Porto Santo vai voltar ao mar

O Clube Naval do Porto Santo vai recomeçar, brevemente, com aulas de actividade náutica.

Depois de vários anos sem dar aulas de optimist ou de lazer, o clube náutico local quer reactivar as actividades e, para isso, já conta com monitores para o efeito.

Nuno Camacho, presidente, disse ao DIÁRIO que o clube tem, neste momento, duas pessoas que estão dispostas a colaborar com CNPS, que são um ex-atleta e uma professora de educação física.

“Nesta primeira fase, o clube quer que estes dois responsáveis troquem experiências, umas na parte pedagógica e outras na parte técnica, e vamos começar a evoluir no sentido de recomeçar a actividade náutica”, disse o presidente da colectividade náutica porto-santense.

Nuno Camacho deseja começar pelas aulas de vela “porque essa é a nossa primeira prioridade. Queremos começar com optimist e também queremos recomeçar com aulas com a embarcação à vela ‘Raquero’ que tem capacidade para seis lugares”.

Futuramente, o objectivo “é dinamizar ao máximo as actividades náuticas”. Há que salientar que, de há seis anos a esta parte, o clube náutico tem desenvolvido aulas de iniciação à natação no Hotel Vila Baleira, que contam actualmente com 40 alunos. Além disso, durante este período em que não houve actividade náutica, o clube não ficou parado. Nuno Camacho refere que várias embarcações que estavam danificadas foram arranjadas, velas foram concertadas e as instalações do clube náutico foram renovadas.