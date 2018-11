Cláudio Braga já não é treinador do Maritimo

Cláudio Braga já não é o treinador do Marítimo. Após uma reunião mantida ontem, depois do jogo frente ao Feirense, que durou até ao final da noite, houve um acordo entre ambas as partes para o afastamento do treinador.

O treino de amanhã já será orientado por outro treinador que ainda não foi confirmado pelo clube.

Cláudio Braga deverá despedir-se amanhã dos jogadores.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, afirmou hoje que foram dadas todas as condições para que o treinador tivesse sucesso, mas concluiu, nesta reunião, que mais nada havia a fazer.