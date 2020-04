CD Nacional apresenta as medidas a cumprir nos treinos individualizados que arrancam amanhã

É já a partir de amanhã que os jogadores do plantel sénior de futebol do CD Nacional voltam aos treinos no Estádio da Madeira.

Tal como já foi noticiado anteriormente a decisão da Administração da SAD alvinegra tem como objectivo salvaguardar a integridade física e a estabilidade emocional dos seus profissionais, que na esmagadora maioria dos casos não tem nos seus apartamentos condições para poder realizar os exercícios pretendidos, tendo de fazer corrida na rua.

“Esta medida proporciona-lhes a oportunidade de realizar o seu treino num ambiente controlado e deixando assim de estar expostos ao elevado risco de contágio motivado pelo treino/corrida na via pública.

Será assim cumprido de forma escrupulosa o Decreto Lei 2-B 2020 (regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República), que prevê a possibilidade de os atletas profissionais utilizarem as instalações do clube para a sua actividade física, tal como foi destacado na entrevista dada ao jornal A Bola pelo presidente do IPDJ, Vitor Pataco”, pode ler-se ainda no site oficial do clube, numa noticia publicada ao final do dia do passado sábado.

Contudo e após as palavras proferidas pelo secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, na tarde do passado sábado, que, quando questionado sobre a decisão tomada pelo CD Nacional, ter afirmado que o IASaúde e a Autoridacde regional de Saúde não ter recebido qualquer pedido, nem para autorizar esse reinicio de actividade, nem para saber como é que essas sessões de trabalho serão feitas, a colectividade nacionalista veio apresentar, na noticia publicada na noite de sábado no seu site oficial, as medidas em que decorrerá os treinos, que como já tinham sido noticiados, serão sessões individualizadas.

“A realização dos treinos decorrerá nos seguintes termos:

- Jogadores medem a temperatura antes de sair de casa, enviando foto ao departamento médico do valor registado no termómetro, informado ainda quaisquer sintomas suspeitos nele ou nas pessoas que vivem com ele.

- Jogadores são avaliados numa sala devidamente preparada para o efeito aquando da sua chegada ao Estádio, sendo novamente medida a temperatura.

- Treinos serão individualizados, com um jogador em cada meio campo e na presença do treinador e de um elemento do departamento médico, que estarão sempre à distância de segurança e de máscara, sendo evitado contactos cruzados entre jogadores e staff.

- O material utilizado, as instalações e seus acessos serão limpos e desinfectados após cada utilização.

- Os treinos decorrerão à porta fechada, sendo concedido acesso ao interior do Estádio apenas aos atletas, técnicos e staff indispensáveis à sua realização”, pode ler-se no final da noticia do site alvinegro.