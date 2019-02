Casa da Madeira nos Açores leva madeirenses a São Miguel para a apoiar o Nacional

No próximo sábado (23 de Fevereiro), a Casa da Madeira nos Açores - CMA irá receber dirigentes e atletas do Clube Desportivo Nacional na sede da CMA.

Este encontro antecede o jogo CD Santa Clara vs CD Nacional, que irá realizar-se no domingo, pelas 14h30, no Estádio de São Miguel.

Neste âmbito e com o apoio do Clube Desportivo Nacional, a CMA irá levar ao Estádio de São Miguel cerca de uma centena de madeirenses e familiares, residentes nos Açores, para apoiar a equipa madeirense.

Será ainda sorteada uma camisola oficial do Clube Desportivo Nacional autografada por todo o plantel de futebol profissional, entre todos os presentes na recepção na CMA.