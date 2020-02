Os presidentes do Marítimo, Carlos Pereira, e do Nacional, Rui Alves, foram hoje eleitos delegados à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no decorrer de uma Assembleia Geral Extraordinária realizada na sede da Liga Portugal.

Ao todo foram indicados 20 delegados, 14 da I Liga e seis da II Liga, que serão os representantes das sociedades desportivas que disputam as competições profissionais.