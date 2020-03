Canoagem suspende competição e actividades em Março e Abril

A Associação Regional de Canoagem da Madeira decidiu suspender toda a sua actividade e competições durante o mês de Março e Abril.

“No seguimento do comunicado nº 12/2020 da Federação Portuguesa de Canoagem, das recomendações do Governo Regional e respetivas entidades competentes em matéria de saúde publica da Região Autónoma

da Madeira, e no sentido de contribuir ativamente para a prevenção e controlo da pandemia provocada pelo vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19, vem a Direção da Associação Regional de Canoagem

da Madeira definir o seguinte:

- Suspender toda a competição regional que consta do seu calendário de competição para março e abril, sendo feito posteriormente os respetivos ajustamentos em conformidade com o quadro competitivo da Federação Portuguesa de Canoagem;

- Suspender todas as atividades enquadradas no Desporto Escolar, Literacia para o Mar e outras de promoção da modalidade com escolas e demais instituições para março e abril;

- Suspender a realização e participação de todas as atividades formativas para março e abril;

- Suspender todo o apoio que a ARCM presta a nível nacional aos clubes e demais agentes da modalidade para março e abril”, pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.

“Todas as medidas enunciadas poderão vir a ser alteradas, em função dos desenvolvimentos regionais e locais neste contexto, de acordo com as diretrizes das entidades regionais e nacionais competentes.

O calendário regional e demais atividades serão oportunamente reprogramados por forma a garantir que os eventos agendados entre os meses de março e abril possam ser realizados posteriormente.”