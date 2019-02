Campeão mundial de karaté Nuno Dias presente em estágio do São Roque

O campeão mundial de karaté Nuno Dias esteve presente este fim-de-semana num estádio de karaté organizado pelo Clube Desportivo São Roque.

O atleta internacional e treinador de kumité (vertente de combate), detentor de enorme currículo na modalidade, onde se realçam vários títulos internacionais, com especial destaque para o título mundial de shukokai alcançado por 12 vezes, teve assim oportunidade de partilhar experiências e ensinamentos com os atletas regionais.

Nuno Dias é um desportista versátil, que para além de treinador de karaté, é treinador de jiu-Jitsu e judo.

Actualmente com 40 anos, Nuno Dias ainda continua no activo com desportista, sendo actualmente 5.º dan de shukokai.

Após o estágio, a satisfação dos treinadores e atletas regionais era grande por poder privar e aprender com um atleta com este currículo.

Nuno Dias, por seu turno, mostrou-se muito satisfeito por ter recebido o convite do clube e prometeu voltar à Região num curto prazo para dar continuidade aos estágios que o São Roque tem projectado para a modalidade.

Recorde-se que este estágio foi aberto a todos os clubes regionais, tendo o mesmo sido efectuado nas instalações do CD São Roque.