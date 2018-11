Calheta recebe os melhores surfistas da Região

O concelho da Calheta irá receber os melhores surfistas da região de Surf e Bodyboard na mítica onda do Paul do Mar por ocasião do evento Paul do Mar Open 2018 Powered by Brisa, organizado pela ASRAM em parceria com o Cube Naval da Calheta, nos próximos dias 1 e 2 de Dezembro.

Num evento com carácter promocional das modalidades onde decorrerá também a 3.ª e última etapa do Circuito Brisa Open Regional de surf e a 6.ª e última etapa do Circuito Brisa Open Regional de Bodyboard, a competição está aberta a praticantes federados e não federados, pretendendo mostrar o potencial das ondas nesta freguesia da região e o nível dos surfistas mais experientes que se propuseram a este desafio, estando reunidos cerca de 25 atletas de Surf e de bodyboard para esta performance.

Após um período de espera que começou no dia 17 de Novembro e terminava no dia 22 de Dezembro necessário para encontrar as melhores condições de ondulação e vento que o Paul do Mar requer para a prática de surf, a organização decidiu marcar check in já para a manhã de dia 1 a todos os participantes de Surf e Bodyboard. O checkin está então marcado para as 8h30 numa competição só possível de se fazer turno da manhã de sábado e de domingo, até por volta das 14 horas, coincidindo com a maré mais cheia, aguardando-se ondas de1,5m a 2m no 1.º dia, subindo para 2.º dia com vento offshore, na expectativa de surgirem as habituais secções tubulares que o Paul do Mar providencia.

Este evento só está a ser possível graças aos patrocínios da Câmara Municipal da Calheta, BRISA, Madeira Saúde e Ilha Peixe,. Apoios de Sals House Bar, Gigi Sumos e Alberto Oculista e aos parceiros FPS e DRJD.