Bruno Carvalho foi detido por terrorismo

O Correio da Manhã avança que o ex-presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, foi detido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, em colaboração com a GNR, nesta tarde de domingo, no âmbito das investigações relacionadas com a invasão a Alcochete, sendo um dos suspeitos da perpetração desse acto ocorrido a 15 de Maio de 2018, quando o emblema leonino estava a preparar a final da Taça de Portugal, numa semana onde tinha sofrido uma derrota com o Marítimo, na Madeira, por 2-1. Esse resultado negativo acabou por ditar automaticamente o afastamento no acesso à Liga dos Campeões.

Mustafa, o líder da claque ‘Juve Leo’, também foi detido, e ambos estão acusados de terrorismo e autoria moral de crimes como ofensas à integridade física e sequestro do plantel e equipa técnica sportinguista, na altura liderada por Jorge Jesus.

Mustafá e Bruno de Carvalho são assim os 39.º e 40.º detidos no âmbito deste processo.