Bruno Abreu é o treinador do União da Madeira para a época 2020/2021

Bruno Abreu será o treinador da equipa principal do União da Madeira na próxima época 2020-2021. O anúncio acaba de ser feito na página de Facebook do clube.

O técnico madeirense assume também um papel de relevo na nova definição da formação do clube que pretende ser, a médio prazo, uma referência no desenvolvimento e promoção do jogador madeirense.

Aos 44 anos, Bruno Abreu inicia um novo desafio na sua já carreira de treinador após cinco épocas na AD Porto da Cruz, onde realizou um trabalho reconhecido de forma unânime, que teve como expoente máximo a conquista da Taça da Madeira em 2018-2019.