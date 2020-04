Bernardo Silva revela que ajuda ao futebol amador foi ideia do madeirense Cristiano Ronaldo

O internacional português Bernardo Silva, jogador do Manchester City, revelou hoje que a ideia de doar metade do prémio de qualificação para a fase final do Euro2020 de futebol partiu de Cristiano Ronaldo.

“O Cristiano Ronaldo é muito tranquilo, está sempre pronto a ajudar. Foi dele a ideia de doarmos dinheiro para ajudar os clubes não profissionais. Os jogadores da seleção portuguesa vão dar metade do prémio pelo apuramento para o Euro2020 e foi ele que teve essa ideia”, revelou o extremo do Manchester City, numa entrevista que concedeu à página ‘Bleacher Report’, da rede social ‘Instagram’.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou hoje, através de um comunicado, que a seleção portuguesa iria doar “metade do prémio de qualificação para o Euro 2020” ao fundo criado para apoiar o futebol amador.

No mesmo texto, a FPF informa que esse fundo de apoio prevê a distribuição de 4,7 milhões de euros às associações distritais e clubes de futebol não profissional, para que jogadores e treinadores possam ser apoiados até ao final da época 2019/20.

O Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, e as restantes competições seniores não profissionais foram cancelados pela FPF devido à pandemia da covid-19, já depois ter tomado a mesma decisão em relação aos campeonatos de futebol e futsal dos escalões de formação.

