Benfica procura afastar crise na recepção ao Feirense

O Benfica procura hoje afastar o cenário de crise de resultados, agudizado pela goleada sofrido no terreno do Bayern Munique (5-1), na receção ao Feirense, para a 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Três dias depois de ter sido equacionada a saída do treinador Rui Vitória do comando técnico dos ‘encarnados’, os lisboetas, quartos classificados com 20 pontos, tentam somar o segundo triunfo consecutivo na prova diante do emblema de Santa Maria da Feira, 15.º com nove.

Este será o reencontro da formação benfiquista com os adeptos após a goleada sofrida em Munique e do voto de confiança dado pelo presidente Luís Filipe Vieira a Vitória, advertindo que a equipa tem de jogar “à Benfica” e não “lento, lento”.

Mesmo assim, o Benfica, que só venceu dois dos últimos sete jogos disputados em todas as provas, pode, em caso de vitória, aproximar-se provisoriamente do líder e campeão FC Porto, que visita no domingo o Boavista.

Já o Feirense procura regressar aos triunfos no campeonato, após oito jogos sem vencer na prova, no encontro marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde perdeu todos os seis jogos já disputados na prova.

Pouco depois, a partir das 20:30, o Sporting de Braga, terceiro com 21, tenta regressar aos triunfos na prova, depois do desaire na visita ao FC Porto (1-0), na receção aos vizinhos do Moreirense, sextos com 16, que venceram os últimos três jogos na competição.

A 11.ª jornada marca ainda a estreia de Petit como treinador do Marítimo, na receção do Vitória de Setúbal, hoje, às 15:00, e, no campeonato, do holandês Marcel Keizer no Sporting, na segunda-feira, na visita ao Rio Ave.

A jornada arrancou na sexta-feira, com a vitória do Belenenses SAD em casa do Santa Clara por 3-2.

Resultados e programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 nov:

Santa Clara -- Belenenses SAD, 2-3

- Sábado, 01 dez:

Marítimo -- Vitória de Setúbal, 15:30.

Benfica -- Feirense, 18:00.

Sporting de Braga -- Moreirense, 20:30.

- Domingo, 02 dez:

Desportivo das Aves -- Nacional, 15:00.

Portimonense -- Tondela, 15:00.

Desportivo das Chaves -- Vitória de Guimarães, 17:30.

Boavista -- FC Porto, 20:00.

- Segunda-feira, 03 dez:

Rio Ave -- Sporting, 20:15.