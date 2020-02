Benfica perde contra o Sp. Braga

O Benfica perdeu esta noite, no Estádio da Luz, frente ao Sp. Braga, por 0-1, com o único tento do encontro a ser apontado por Palhinha, aos 45+1.

Em jogo alusivo à 21.ª jornada da I Liga, os encarnados averbaram a segunda derrota consecutiva, depois de terem perdido, no Estádio do Dragão, na semana passada, por 3-2, frente ao FC Porto.

Com este desaire, as águias podem ver os portistas aproximarem-se da liderança e com isso encurtar a distância para um ponto, em caso de vitória no reduto do Vitória de Guimarães, numa partida agendada para este domingo, às 17h30.