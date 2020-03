Benfica não teve bom fim em Setúbal e pode ficar mais atrasado

O SL Benfica empatou ao início da noite deste sábado no Estádio do Bonfim, casa do Vitória FC, o que pode complicar mais a vida da equipa comandada por Bruno Lage na corrida ao título.

A equipa das ‘águias’ esteve a perder, com golo de Carlinhos aos 46’ para os setubalenses, tendo empatado logo depois, aos 51’, com um golo de penalti por Pizzi.

O mesmo jogador, capitão do clube da Luz, viria a falhar a reviravolta no marcador ao não acertar na baliza em mais um penalti.

Com este empate, o Benfica na prática cola-se ao FC Porto no primeiro lugar da I Liga, com 59 pontos, mas pode vir a ficar mais distante, a três pontos, caso os comandados de Sérgio Conceição ganhem esta noite (o jogo começa daqui a pouco) no Estádio do Dragão, contra o Rio Ave.