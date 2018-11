Benfica e Arouca ‘dão a partida’ na quarta ronda da Taça de Portugal

Benfica e Arouca ‘abrem’ hoje a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, em jogo agendado para o Estádio da Luz e que assinala o regresso das competições nacionais de clubes, após a paragem para as seleções.

Os ‘encarnados’ têm tido um mau início de época, com alguma contestação ao treinador Rui Vitória, sobretudo após as derrotas no campeonato diante do Belenenses (2-0) e Moreirense (3-1), que deixam a equipa no quarto lugar da I Liga.

Na Taça, o Benfica venceu na estreia o ‘modesto’ Sertanense (3-0), do Campeonato de Portugal, e hoje encontrará uma equipa mais cotada, da II Liga, e que já avisou que não dará a eliminatória por perdida.

“Não podemos chegar ao Estádio da Luz e ser o coitadinho. Há que chegar lá e lutar. Ninguém aborda um jogo que não seja para não tentar ganhar. O Arouca nunca pode dar esta eliminatória por perdida”, disse na antevisão o treinador Quim Machado.

Do lado do Benfica, Rui Vitória admitiu algumas mudanças na equipa e revelou também que o médio croata Krovinovic, que não joga desde janeiro devido a lesão grave, poderá vir a ter alguns minutos.

Certa é ausência nas ‘águias’ do central Jardel, que cumprirá o segundo jogo de castigo, depois de ter sido expulso diante do Moreirense.

O FC Porto e Sporting apenas jogam no sábado, com os ‘dragões’ a receberem o Belenenses, enquanto os ‘leões’ visitam o Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, num jogo em que o treinador holandês Marcel Keizer fará a sua estreia.

Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

- Quinta-feira, 22 nov:

Benfica (L) -- Arouca (II), 20:45

- Sábado, 24 nov:

Cova da Piedade (II) -- Desportivo das Aves (L), 15:30

Lusitano Vildemoinhos (CP) -- Sporting (L), 15:00

FC Porto (L) -- Belenenses (L), 20:45

- Domingo, 25 nov:

Montalegre (CP) -- Águeda (CP), 14:30

Sporting da Covilhã (II) -- Moreirense (L), 14:30

Rio Ave (L) -- Silves (D), 15:00

Leixões (II) -- Anadia (CP), 15:00

Paços de Ferreira (II) -- Casa Pia (CP), 15:00

Penafiel (II) -- Vitória de Setúbal (L), 15:00

Sporting de Espinho (CP) -- Boavista (L), 15:00

União da Madeira (CP) -- Vitória de Guimarães (L), 15:00

Tondela (L) - Vale Formoso (D), 15:00

Marítimo (L) -- Feirense (L), 16:00

Santa Clara (L) -- Desportivo de Chaves (L), 16:00 (17:00 em Lisboa)

Sporting de Braga (L) -- Praiense (CP), 19:30.