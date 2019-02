Benfica avança com processos contra FC Porto e participação à FPF e Liga

O Benfica revelou hoje que vai avançar com “processo cíveis e administrativos” contra a SAD do FC Porto, o Porto Canal e o director de comunicação, Francisco J. Marques, no seguimento de declarações deste.

“O Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que, face à gravidade e leviandade de recentes afirmações no Porto Canal proferidas pelo director de Comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, levantando suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube, decidiu avançar com os competentes processos cíveis e administrativos contra o Futebol Clube do Porto SAD, Porto Canal e o director atrás citado”, refere o clube.

Juntamente a estes processos, o Benfica diz que também apresentará “queixas contra a referida SAD e o director de comunicação junto dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal e fará uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)”.

Para o Benfica, em causa estão as recentes declarações do director de comunicação do FC Porto, no Porto Canal, quando Francisco J. Marques falou das entradas duras sobre jogadores dos ‘dragões’.

“Se há um clube que é capaz de violar o sistema informático da justiça, se há um clube que é suspeito de prometer prémios a equipas para empatarem ou ganharem aos seus rivais, que é suspeita de pagar para vencer os seus adversários, eu também posso levantar suspeitas que podem estar a haver pagamentos, ou coisas parecidas, para isto acontecer [em relação às entradas de adversários sobre jogadores do FC Porto]”, disse então Francisco J. Marques.

O clube da Luz fala em “gravidade e leviandade” nas afirmações, acrescentando que as mesmas levantam “suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube”, e que, por isso, agirá judicialmente.

Após 22 jornadas, o FC Porto lidera a I Liga de futebol, com 54 pontos, seguido de Benfica, com 53. Os dois clubes defrontam-se na 24.ª jornada, em 2 de Março no Estádio do Dragão.