Atletas madeirenses em Estágio de Carnaval

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira concretiza durante a interrupção de Carnaval (24 a 26 de Fevereiro), um Estágio Regional, no Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes.

O conjunto de atletas infantis reúne-se em concentração, de modo a preparar a sua participação, em representação dos seus clubes, no Campeonato Nacional Individual, que terá lugar no próximo fim de semana (29 de Fevereiro e 1 de Março), em Lagos.

Nesta concentração, a terceira da temporada, estagiam dez jovens atletas, pertencentes à ADC Ponta do Pargo, AD Caramanchão, AD Galomar, CD 1º de Maio, CD Escola de Santa Cruz, CD São Roque, CS Marítimo e CTM Ponta do Sol, contando com a colaboração de alguns parceiros de treino.

Os trabalhos estão a ser coordenados pelos treinadores Daniel Costa (ATM Madeira) e Mónica Canha (CTM Ponta do Sol).