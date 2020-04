A Associação Desportiva de São Roque do Faial (ADSRF) celebra esta quarta-feira 24 anos de actividade sem festejos públicos devido à pandemia Covid-19.

Numa altura marcada por “grandes dificuldades financeiras”, o director desportivo Márcio Oliveira, fala numa colectividade bem implementada não só na freguesia de São Roque do Faial, como também no concelho de Santana em geral.

Fundada a 22 de Abril de 1996, teve como modalidades federadas o Ténis de Mesa (1.ª Divisão Regional e Taça da Madeira), o Bilhar (1.ª Divisão Regional e Taças da Madeira e de Portugal), Futevólei (Campeonatos Regional e Nacional).

No entanto, o Futsal sempre foi a sua modalidade-rainha, tendo a ADSRF sido co-fundadora do Futsal na Madeira, no âmbito da AFM. Foi o primeiro Campeão Regional de Futsal, em 2002/2003, tendo repetido a proeza por mais duas vezes, a última das quais na época passada (2018/2019).

Em 2019/2020, participou na 2.ª Divisão nacional de Futsal, o que voltará a verificar-se na época 2020/2021.

Na presente época desportiva 2019/2020, o São Roque do Faial ganhou o único troféu de futsal na Madeira: a Supertaça da Madeira de Futsal, em confronto com o Marítimo, tendo sido a primeira época que passou à 2.ª Eliminatória da Taça de Portugal nesta modalidade.

Trabalha em parceria com a Casa do Povo e a Junta de Freguesia de São Roque do Faial e conta com o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal de Santana.