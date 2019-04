Associação Desportiva de Machico celebra 50 anos de existência

A Associação Desportiva de Machico comemora, no próximo dia 14 de Abril, 50 anos de existência. Para celebrar um momento marcante na vida da colectividade estão previstas diversas actividades que irão ocorrer, nos próximos dias 13 e 14 de Abril.

Assim, no dia 13 o programa das comemorações é virado para a parte desportiva, o qual contempla o Torneio Dionísio Lopes, a se realizar no Campo Futebol Tristão Vaz, entre as 09 e as 11 horas. Esta é uma forma de fazer renascer um torneio de futebol jovem organizado pelo clube em memória do dedicado dirigente Dionísio Lopes. Este torneio será disputado nos escalões sub6, sub7, sub8 e sub9 e conta com a participação das equipas da Associação Desportiva de Machico, Dragon Force, Sporting Clube Santacruzense e Clube Desportivo Nacional.

O dia persegue na Piscina Machico, onde ocorrerá o Torneio Natação 50 anos, entre as 11 e as 13 horas. Este torneio interno contará com os nadadores da Associação Desportiva de Machico, que se têm afirmado no panorama regional da natação.

Para a tarde está reservado o Torneio Voleibol 50 anos no Pavilhão de Machico, o qual contará com a demonstração das modalidades de Karaté e Boccia, e decorrerá entre as 14 e as 20 horas. Este torneio contempla velhas glórias do voleibol machiquense, lembrando os anos gloriosos do voleibol da Associação Desportiva de Machico.

No dia 14, dia do aniversário, está agendado o programa social das comemorações. Este programa conta com a Gala 50 anos, onde o clube irá condecorar os sócios com 50 anos, homenagear os atletas que foram campeões regionais e nacionais nos respectivos campeonatos pela Associação Desportiva de Machico ao longo destes 50 anos e ainda homenagear todos os ex-Presidentes do clube. A Gala realiza-se no Fórum Machico, a partir das 16 horas, com entrada livre. A finalizar o dia está previsto o Jantar 50 anos, o qual ocorrerá na Adega do Petisco.