Associação de Voleibol da Madeira já definiu medidas de contenção ao Covid-19

A Direcção da Associação de Voleibol da Madeira reunida esta quarta-feira para debater as medidas de contenção do COVID-19 relacionadas com o voleibol regional deliberou o seguinte:

1 - Suspender a competição regional de Gira-Volei, Minis, Infantis e Iniciados;

2 – Suspender os treinos das Seleções Regionais;

3 - Mantém-se, até indicação em contrário, a competição regional nos escalões de Juvenis, Juniores e Seniores;

4 - No seguimento da Circular n.º 36 – 2019/2020 da Federação Portuguesa de Voleibol, os jogos dos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão - Seniores, provas onde competem o CS Madeira, no feminino, e o CS Marítimo, no masculino, serão realizados à porta fechada e o acesso aos pavilhões está estritamente limitado às pessoas indicadas no artigo 47.º do Regulamento de Disciplina da FPV;

5 – Manter a suspensão dos cumprimentos iniciais e finais (Protocolo de Jogo) em todas as competições desportivas conforme o estipulado na Circular n.º 33 – 2019/2020 da Federação Portuguesa de Voleibol;

6 - Mais se informa, que a Direção da A.V.M. deliberou, no passado dia 5 de março, cancelar a participação das suas Seleções Regionais num torneio na zona norte do país, a decorrer no mês de abril;

7 – Estas deliberações, à exceção do ponto 6, mantêm-se até ao próximo dia 29 de março de 2020, inclusive, salvo indicação em contrário, uma vez que a Associação de Voleibol da Madeira irá acompanhar atentamente todas as recomendações das entidades públicas responsáveis.

8 - Aconselha-se a todos os agentes desportivos e adeptos da modalidade a seguirem as instruções da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde e do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, do Governo Regional da Madeira.