Associação de Futebol da Madeira cancela provas regionais dos escalões de formação de futebol e futsal masculino e feminino

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) emitiu há pouco um comunicado dando conta do cancelamento das provas regionais dos escalões de formação de futebol e futsal masculino e feminino da época 2019/2020. Uma decisão que vai de encontro aquilo que a Federação Portugesa de Futebol decidiu no que concerne aos campeonatos nacionais dos escalões jovens.

“A Direção da Associação de Futebol da Madeira deliberou CANCELAR, com efeitos imediatos, toda a competição regional nos escalões de formação ainda não concluídos, relativos a época desportiva

2019/2020, sem haver lugar a subidas e descidas e sem designação de campeões”, pode ler-se no comunicado.

“A deliberação da Direção da Associação de Futebol mantém como válidas as competições terminadas antes da suspensão dos Campeonatos, com os respetivos títulos atribuídos aos vencedores, não havendo, todavia, lugar a eventuais subidas e descidas, para compatibilização com as demais provas regionais e nacionais.

Nenhuma deliberação a tomar seria boa para os agentes desportivos e para o saudável desenrolar das competições, todavia, a Associação de Futebol da Madeira entende ser esta a solução adequada em face das contingências que atravessamos, numa época desportiva verdadeiramente atípica.

Não sendo esta uma solução que possa agradar a todos, lembramos que ninguém aprova a Pandemia do COVID-19 e devemos manter-nos unidos na luta contra o “inimigo invisível” para que, tão rápido

quanto possível, tudo volte à normalidade e com mais força.

Neste momento de grandes preocupações é com um sentimento de esperança que a Associação de Futebol da Madeira deseja a todos os Agentes Desportivos e seus familiares que se encontrem bem,

que se cuidem e sigam as instruções das autoridades de Saúde e dos nossos governantes”, acrescenta ainda a AFM.

No comunicado a AFM ainda salienta mais oito pontos relacionados com a decisão.

“1. Em 11 de Março de 2020, a Associação de Futebol da Madeira, através do Comunicado Oficial nº 211 (Retificado), decidiu suspender todas as provas regionais de Futebol e Futsal (Masculino

e Feminino) dos escalões de formação, entre 11 e 29 de Março de 2020;

2. Em 16 de Março de 2020, a Associação de Futebol da Madeira, através do Comunicado Oficial nº 212, decidiu revogar os prazos atrás referidos até data a designar;

3. Considerando que a Pandemia, provocada pelo COVID-19, trouxe a todo o mundo uma situação inimaginável e que, segundo as determinações das autoridades – Direção Geral da Saúde, Direção Regional de Saúde e Governamentais, nacionais e regionais, esta situação não deverá estar ultrapassada antes do final da presente época desportiva;

4. Que o País encontra-se, atualmente, em Estado de Emergência, regime que irá vigorar até ao dia 2 de Abril de 2020, prazo que, como é do conhecimento público, deverá vir a ser igualmente prolongado;

5. Que, em primeiro lugar está a saúde dos nossos jovens e da restante família, salvaguardando os de perigos bem presentes;

6. Que, para a Associação de Futebol da Madeira, o principal objetivo das suas provas e campeonatos de formação será sempre a promoção da prática desportiva e a formação cívica dos nossos jovens, num contexto desportivo e de valorização do trabalho de equipa;

7. Que é necessário acabar com a ansiedade e permitir a todos que possam, desde já, programarem a sua vida mais próxima e futura, onde se inclui a desportiva;

8. Que o principal desafio que temos pela frente deve centrar-nos no essencial que é a preservação da saúde de todos.”