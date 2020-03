A direcção da Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM) acaba de emitir um comunicado onde dá conta do cancelamento do Campeonato Regional de Iniciados, que seria realizado este sábado, dia 14 de Março, assim como todas as actividades de esgrima regionais e nacionais, até indicações contrárias.

Esta decisão tem por base as recomendações do Governo Regional relativamente à prevenção do COVID 19.