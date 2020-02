Ari Vatanen e Rui Madeira confirmados no Rally Madeira Legend 2020

O finlandês Ari Vatanen, vencedor da edição 1978 da então denominada Volta à Madeira em Automóvel, é a figura de cartaz do Rally Madeira Legend, prova que se disputa nos próximos dias 17 e 18 de Abril.

O finlandês vai guiar um Ford Escort RS 2000, semelhante aquele que o levou à vitória na prova madeirense.

Na apresentação da prova, realizada esta tarde, o presidente do Club Sports da Madeira, Paulo Fontes, revelou que Rui Madeira é outra presença confirmada, aos comandos do Mitsubishi Lancer com que se sagrou campeão mundial do Grupo N em 1995.