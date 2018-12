Amir pode falhar sete jogos do Marítimo

O guarda-redes do Marítimo Amir, que foi convocado pelo seleccionador do Irão para a Taça da Ásia, a disputar no início do próximo ano, poderá falhar sete jogos da formação verde-rubra, caso a selecção iraniana, que é liderada por Carlos Queirós, chegue à final da competição.

Amir, que se irá juntar à comitiva iraniana a 24 de Dezembro, após o embate com o Tondela, vai falhar pelo menos seis jogos, com o Estoril, para a Taça da Liga, a 29 de Dezembro, e depois com Braga (2 de Janeiro), Portimonense (5), Boavista (12) e Santa Clara (19) e Rio Ave (30), podendo ainda não estar presente no confronto com o Chaves, que está agendado para 3 de Fevereiro.

Registe-se que a Taça da Ásia vai decorrer entre 5 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2019, nos Emirados Árabes Unidos.