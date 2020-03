Américo Caldeira foi o vencedor da prova principal do Porto Santo Nature Trail

Américo Caldeira venceu hoje a prova principal do Porto Santo Nature Trail, ao completar os 42 km do percurso no tempo de 4 horas, 8 minutos e 11 segundos.

O atleta do CDC Porto Moniz impôs-se na luta com Luís Barradas (CD Escola de Santana), enquanto Magno Sousa, do mesmo clube, completou o pódio.

Nos femininos, a vitória nesta prova principal foi alcançada por Maria João Abreu, também do Porto Moniz.

O vencedor do Trail Longo foi Sílvio Cró (ADRAP), enquanto Luísa Freitas (Estreito) triunfava em femininos.

Finalmente no Mini Trail, Nelson Afonso venceu em masculinos, ao passo que a prova feminina foi ganha por Carla Freitas.