O madeirense Alexandre Camacho acaba de se sagrar vencedor do European Rally Trophy (ERT) ao classificar-se na segunda posição do Rali Casinos do Algarve.

Camacho fez o segundo melhor tempo na última classificativa da prova, atrás de Armindo Araújo.

