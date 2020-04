AFM cancela campeonatos seniores, sem títulos, subidas e descidas

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) acaba de anunciar através de comunicado, o cancelamento de todas as competições seniores desta temporada, sem atribuição de títulos, sem subidas e sem descidas de divisão.

Esta decisão segue as directrizes da Federação Portugues de Futebol (FPF) para as competições nacionais não profissionais de futebol e futsal.

No comunicado, a direção da Associação de Futebol da Madeira adianta ter deliberado “dar por concluídas, com efeitos imediatos e sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram, nesta data, suspensas, não sendo atribuídos quaisquer títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas, de acordo com as directrizes emanadas pela Federação Portuguesa de Futebol, e, fixa-se, para os efeitos tidos por convenientes, nomeadamente, as candidaturas ou atribuição de subsídios de entidades públicas, como definitiva, a tabela classificativa estabelecida à data da suspensão dos mesmos (11 de Março de 2020)”.

No mesmo comunicado, a Associação de Futebol da Madeira refere que “continuará a respeitar as deliberações da Federação Portuguesa de Futebol e a estudar os moldes em que decorrerão as competições relativas à época desportiva 2020/2021, no superior interesse dos clubes filiados e da representatividade desportiva da Região Autónoma da Madeira no quadro competitivo que se vier a desenvolver”.

Adianta ainda o documento que “a Federação Portuguesa de Futebol continuará a estudar, com as Associações Distritais e Regionais, os moldes em que decorrerão as competições nacionais não profissionais, na época 2020/2021, com base nos mesmos pressupostos”.

Ainda segunda a AFM, “esta deliberação tem ainda o objectivo de acabar com a ansiedade, pacificando as expectativas e permitindo a todos que possam, desde já, programar a sua vida mais próxima e futura, onde se inclui a vertente desportiva competitiva e de formação”.