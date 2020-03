Adiamento dos Jogos Olímpicos ganha força

O Comité Olímpico Internacional (COI) deve mesmo adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio, evento que deveria decorrer entre 24 de Julho e 9 de Agosto de 2020. Mas o adiamento é agora o cenário mais provável, devido à pandemia de covid-19. De acordo com a Agência Reuters, essa decisão poderá ser oficializada em breve e o COI já estuda datas alternativas para realizar o maior evento desportivo do mundo.

Para já ainda não é conhecida a nova data para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o que só deverá ser anunciado dentro de um mês, procedendo ao estudo dos vários cenários possíveis, de acordo com o AS, de Espanha. No entanto, a decisão do adiamento dos Jogos Olímpicos deve ser oficializada em breve pelo COI.