70 adeptos do Marítimo foram assistir ao encontro frente ao Belenenses SAD

Cerca de 70 adeptos do Marítimo estão a assistir ao encontro desta tarde, frente ao Belenenses SAD, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Conforme deu conta ao DIÁRIO um dos adeptos verde-rubros presentes no local, Rafael Nóbrega, o ambiente está “muito bom” e de acordo com um dos funcionários da bilheteira foram vendidos cerca de 70 ingressos para apoiantes da equipa visitante, compondo-se assim uma boa moldura humana de apoio à equipa insular em território continental.

Já antes do encontro, cerca de 20 adeptos maritimistas almoçaram junto ao reduto de jogo, com a ementa a ser choco frito, petisco muito apreciado naquela cidade portuguesa.