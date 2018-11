‘11’ assume-se como canal do futebol português

O canal televisivo ‘11’, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai ser distribuído por Altice, NOS e Vodafone, anunciou no início desta semana o organismo que prevê o arranque das emissões em Maio de 2019.

“O ‘11’ estará a partir do próximo ano em casa dos portugueses e será um importante instrumento de divulgação e promoção do futebol português e dos seus principais protagonistas, que são os jogadores e os treinadores”, explicou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Os líderes da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, NOS, Miguel Almeida, e Vodafone, Mário Vaz, assumiram a satisfação por contarem com a estação televisiva federativa nas suas grelhas, tendo ainda debatido com a estrutura federativa os desafios comuns ao futebol e ao sector das telecomunicações.

Quem vai dirigir o canal?

Vai ser dirigido pelo antigo director de informação da RTP e ex-director da SIC, Nuno Santos. O jornalista estreou-se na rádio aos 17 anos, tendo sido repórter e ‘pivot’ de televisão durante a década de 90 e exercido depois funções ligadas à programação e à gestão de conteúdos.

Trabalhou na SIC, na SIC Notícias e na RTP, de onde saiu para desempenhar um cargo de gestão de conteúdos no grupo sul-africano de comunicação Multichoice.

Que conteúdos terá?

O canal vai dedicar a sua emissão à actividade das diversas selecções masculinas e femininas de futebol, futsal e futebol de praia, mas também aos treinadores e jogadores portugueses que actuam no estrangeiro, bem como às competições nacionais dos diferentes escalões. “O 11 terá muitos jogos das diferentes selecções de Portugal, porque os adeptos gostam de ver Portugal em campo”, refere o director, garantindo também outra novidade: “Seremos também, sem dúvida, o canal que mais espaço terá para o desporto praticado por mulheres que tem cada vez mais praticantes e mais espectadores”.

A programação incluirá debates?

No 11 haverá espaço para a discussão elevada e profunda sobre futebol. A garantia é dada pelo director do canal. “Nesse aspecto faremos de forma muito diferente. Seremos, de facto, o canal do futebol português. Do jogador, do treinador e do adepto”, assegura Nuno Santos. “No outro dia dizia-me um amigo, com ironia: há anos que vejo chover, mas continuo sem perceber de meteorologia. No futebol parece ser ao contrário e este é o tempo em que ver jogar parece ser suficiente para logo encontrar uma tribuna de opinião. O futebol não pode ser o que qualquer um diz dele: o futebol tem de ser vivido. Para isso as pessoas têm de o ver e ser capazes de o interpretar. Sem cátedra, mas com conhecimento. Bons comentadores, narradores apaixonados, repórteres que contam a vida dos protagonistas e do que está à sua volta. Um canal para servir e inspirar. Criar proximidade. Isto será o 11, feito para todos. O 11 vai mostrar o melhor que o jogo tem”, assegura.

Qual o objectivo?

Em artigo de opinião publicado recentemente no Meios & Publicidade, o director do canal definiu o caminho. “Queremos que o canal seja visto pelo maior número possível de portugueses. Queremos contribuir para que o futebol não se torne um produto de elite, caro. E nesse sentido seremos relevantes à entrada e muito mais relevantes num horizonte de três anos. Por tudo isto, queremos obviamente estar na casa dos portugueses. E para nós esse caminho faz-se dialogando com os operadores que estão no mercado, ainda por cima todos eles com importantes ligações ao futebol. O 11 será visto na sala da sua casa.

Queremos também chegar à diáspora. Nestes tempos, isso consegue-se através das formas tradicionais de distribuição ou comunicando directamente com os interessados. Os portugueses lá fora adoram o futebol, adoram as selecções. O 11 vai estreitar essa relação”.

Qual a maior ameaça?

Num tempo em que tudo muda, a pirataria surge como a maior ameaça.

Mais futebol na TV?

Haverá mercado para consumir tanto futebol na televisão? Parece que sim. O anúncio da disponibilização do novo canal em todas as operadores ocorre numa semana em que o consumo televisivo ligado ao futebol esteve em alta. Entre 5 e 11 de Novembro, semana de competições europeias, o futebol passou a ocupar os lugares cimeiros, pertencendo a liderança ao jogo Benfica x Ajax com 21,2% de audiência média, seguindo-se com 15,4% o jogo Arsenal x Sporting. Liga dos Campões: Pós-Match/Golos e Resumos da TVI 24, com 225,7 mil telespectadores foi o programa Cabo que atraiu mais audiência na semana de 5 a 11 de Novembro. Seguem-se dois conteúdos da CMTV de domingo, a saber: Golos, CM Jornal 20H/Bruno Carvalho Detido.

Futebol que alavanca audiências. A análise de audiências de TV da agência de meios Initiative revela que os canais generalistas conseguiram crescer em share de audiência versus o mês anterior, terminando Outubro com 56% do share de consumo televisivo.

A transmissão de vários jogos de futebol, para diferentes competições, terá contribuído para este crescimento, com 8 jogos a figurarem no Top 20 dos programas mais vistos do mês. A vitória do Benfica frente ao AEK Atenas, no dia 2 de Outubro para a Liga dos Campeões, destacou-se como o mais visto, com uma audiência média a superar os dois milhões de telespectadores. Também na TVI, e para a mesma competição, o jogo entre Lokomotiv x FC Porto visto por uma audiência média de 1.7 milhões de telespectadores, ocupando o terceiro lugar no ranking de programas. Com uma audiência semelhante, o jogo da selecção nacional para a Liga das Nações frente à Polónia a completar o top 3 do ranking de programas. Ainda da RTP1 os jogos para a Taça de Portugal, Sertanense x Benfica e Loures x Sporting, em quinto e em 16.º lugar. Já a SIC garantiu a transmissão dos jogos para a Liga Europa, Vorskla x Sporting no dia 4 e Sporting x Arsenal no dia 25, presentes também no TOP dos programas do mês, ainda que com performances menos expressivas com hora de início de ambos os jogos a ser menos favorável para a estação.