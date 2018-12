O trânsito na via rápida no sentido Funchal - Ribeira Brava está muito congestionado neste início de noite a partir da zona de Santa Rita, em São Martinho. A causa do engarrafamento, alegadamente, terá sido provocada por um carro avariado sobre o tabuleiro do viaduto dos Socorridos, estrangulando a faixa de rodagem a apenas uma via de circulação.