Voluntários Madeirenses permanecem no Porto Moniz em apoio aos bombeiros locais

Além dos habituais serviços de emergência pré-hospitalar, os BVM mantiveram-se hoje no Porto Moniz, em apoio aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, agora no rescaldo ao combate ao fogo florestal que ontem deflagrou na zona da Santa. Os ‘Voluntários Madeirenses’ mantiveram-se hoje no local com o mesmo dispositivo enviado ontem como reforço: quatro veículos de combate a incêndios e guarnição composta por dez operacionais.

De resto, como habitual ao longo do verão, a corporação funchalense manteve três equipas de serviço no âmbito do POCIF 2019 (Vigilância/patrulhamento e ataque inicial).

Já o serviço de ambulância havia registado hoje, até às 18 horas, 16 transportes de vítimas de doença súbita.