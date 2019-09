As duas corporações de bombeiros do Funchal uniram esforços esta manhã para salvar um gato que se encontrava na Ribeira junto ao Madeira Tecnopólo, em Santo António. O Corpo de Bombeiros Sapadores deslocou-se para o local com uma viatura com gaiola, enquanto os Voluntários Madeirenses deslocaram-se com uma equipa de resgate em montanha para descer a ribeira.

O alerta foi dado eram quase 9 horas, estando os bombeiros ainda no local.