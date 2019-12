Os Bombeiro Voluntários Madeirenses fizeram saber que entre as 0h00 e 18h30 de hoje dedicaram particular atenção à prevenção relacionada com noite do mercado do Funchal

Uma operação em que estiveram envolvidos cerca de 15 operacionais, 1 ambulância, 1 veículos de combate a incêndios, 1 veiculo de apoio e 1 veiculo de comando.

Este dispositivo deu resposta a 6 evacuações pré-hospitalares e 3 assistências no local. De resto o dia fica marcado por 13 acções ligadas ao Pré-Hospitalar.