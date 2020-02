Voltaram a envenenar cães, desta vez em Câmara de Lobos

Mais dois cães foram recentemente encontrados mortos numa casa em Câmara de Lobos com sinais de envenenamento. Os animais, ambos com cinco meses, morreram no quintal da habitação, situada na Rua Padre Pita Ferreira, junto à bomba de gasolina.

A proprietária dos cães explicou ao DIÁRIO que adoptou uma cadela que vinha prenhe e que, como teve quatro bebés, decidiu ficar com dois por quem tinha grande estima.

Um foi encontrado morto no quintal há pouco mais de uma semana. O outro foi encontrado com sinais de envenenamento no passado domingo, no mesmo dia em que dois outros cães também de cinco meses terão sido envenenados em Gaula.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a dona destes últimos cães referiu que saiu de casa por volta da 1 hora e que, quando regressou, por volta das 17 horas, encontrou o macho morto junto à sua alcofa, no quintal, e a fêmea na cama onde costumava dormir juntamente com o irmão que morreu e com outro cão de raça que escapou à morte.

Disse também que encontrou um bocado de frango no chão, que acredita ter sido colocado ali com veneno.

Cátia Fernandes lamenta que a justiça tenha mão branda nestes casos.