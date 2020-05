Um vidro de grandes dimensões, da paragem de autocarro n.12, no Funchal, na Estrada João Abel de Freitas, ameaçou cair esta noite, devido ao vento forte que se fazia sentir.

O vidro estava a bater com bastante força na amarração da paragem, colocando em risco quem passava no local. O guarda-nocturno que patrulha a zona de São Roque apercebeu-se do sucedido e amarrou um cabo, de forma a conseguir prender o vidro à paragem sem ferir ninguém.