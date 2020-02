Um incêndio de grandes dimensões está a lavrar no Pico Ferreiro, na zona da Apresentação, na Ribeira Brava.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol já foram alertados para o sucedido.

Uma intensa coluna de fumo é visível a longa distância.

Segundo apurou o DIÁRIO, há vários incêndios activos no concelho da Ribeira Brava. Além do incêndio no Pico Ferreiro, há outro activo na Trompica.