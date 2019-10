Vídeo ilustra fogo no Campanário que começa a ser controlado pelos bombeiros

O fogo que esta tarde deflagrou no Campanário começa a dar sinais de abrandamento. Depois de ter estado a rondar algumas habitações, há indicações por parte de moradores de que as chamas começam a dar tréguas.

De recordar que os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol reforçaram o número de operacionais no teatro de operações, com uma intervenção mais ‘musculada’, permitindo controlar as chamas. A PSP também está no local.

O vídeo que ilustra este artigo, enviado ao DIÁRIO por uma leitora, dá conta do motivo de preocupação dos moradores da zona da Chamorra, que temeram que as suas casas fossem consumidas pelas chamas, dada a proximidade das mesmas.